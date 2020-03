Coronavirus, donazione all'Ospedale della Gruccia da parte della società Badia a Ruoti Calcio

di Matteo Mazzierli

Un gesto di solidarietà per l'Ospedale della Gruccia da parte della società sportiva di Badia a Ruoti





"Un piccolo gesto, un segnale forte": lo definiscono così, i giocatori e lo staff del Badia a Roti Calcio, società sportiva appartenente alla frazione di Bucine, che ha deciso di sostenere l'Ospedale della Gruccia con un'iniziativa.

Una donazione per l'emergenza coronavirus in atto in Valdarno e non solo: il contributo, informa il gruppo sportivo, provengono dai soldi raccolti dai ragazzi fino ad ora con le multe tramite "Piccole regole di spogliatoio", che generalmente venivano utilizzati a fine anno per una cena di squadra.

"Ovviamente abbiamo scelto l'ospedale di riferimento nostro - afferma Badia a Roti Calcio - ma le donazioni sono aperte in tutti gli ospedali... Ce n'è bisogno! Tutti uniti ce la faremo, vinciamo questa partita!"