Coronavirus, distribuzione di mascherine ai cittadini. Ecco il calendario di Bucine

di Matteo Mazzierli

Ecco il calendario di consegna di mascherine dei cittadini di tutto il Comune di Bucine





Inizia da domani la distribuzione delle mascherine protettive ai cittadini di Bucine e frazioni. I volontari della Protezione Civile e della Misericordia Valdambra le consegneranno porta a porta direttamente ai cittadini.

I volontari suoneranno alla porta di ciascun nucleo familiare, ma non lasceranno le mascherine nella cassetta della posta per motivi di igiene. Di seguito il calendario con gli orari, le frazioni e le date in cui avverranno le distribuzioni.