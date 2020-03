Covid-19, dal circolo di San Donato in Collina una preziosa donazione all'ospedale di Ponte a Niccheri

di Matteo Mazzierli

L'iniziativa del circolo SMS ha permesso di donare due ventilatori polmonari all'ospedale Santissima Annunziata. I ringraziamenti anche dal sindaco di Rignano



Al fine di dimostrare tutto il proprio supporto nella lotta al coronavirus, il consiglio del circolo SMS di San Donato in Collina ha deciso di donare due ventilatori polmonari all'ospedale di Ponte a Niccheri. Un gesto per tutti i medici, infermieri ed operatori che stanno combattendo questa durissima battaglia, ma non solo: il circolo si è mobilitato per anche per aiutare la popolazione del comune di Rignano per distribuire delle mascherine protettive.

"I ventilatori polmonari verranno consegnati direttamente all'Ospedale Santissima Annunziata - scrive il consiglio del circolo - inoltre, abbiamo acquisito trecento mascherine a sei strati, riutilizzabili, certificate, da consegnare a tutti i soci del circolo e alla popolazione che verranno distribuite in questi giorni. Nella prossima settimana, poi, arriveranno altre trecento mascherine sei strati e nell'arco temporale di quindici, venti giorni arriveranno trecento mascherine FFP2."

"Volevo ringraziare pubblicamente il consiglio del Circolo SMS San Donato in Collina per questo atto di generosità - sono le parole del sindaco Lorenzini - soprattutto in un momento così importante in cui l'unità di tutti noi è fondamentale per superare questa emergenza. Grazie ancora, a nome mio e di tutti i rignanesi."