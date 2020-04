Coronavirus, contributo affitti a San Giovanni e Rignano. Ecco come ottenerlo

di Matteo Mazzierli

Dal 23 aprile i cittadini di San Giovanni e Rignano potranno chiedere un contributo straordinario affitti. I requisiti e come fare la domanda





L'emergenza sanitaria ha provocato numerose difficoltà economiche nel Valdarno e in tutto il Paese. Per questo, dal 23 aprile, sia a San Giovanni che a Rignano sarà possibile attivare un bonus affitto.

Per quanto riguarda Rignano, l'amministrazione scrive che i fondi stanziati dal Governo e destinati al Comune di Rignano sull’Arno per l’erogazione dei buoni spesa sono esauriti nella giornata di martedì 21 aprile. Per questo motivo, raggiunto il limite massimo delle risorse disponibili (salvo nuove risorse disponibili dal Governo), non saranno più esaminate domande di nuovi buoni spesa. Tutte le domande pervenute fino alle 24 del 21 aprile 2020 continueranno a essere valutate singolarmente e si cercherà comunque di dare loro una risposta, completa o almeno parziale.

"Dopo la decisione di Giunta, da domani 23 aprile 2020 - continua l'amministrazione - saranno aperte le domande per accedere ai contributi stanziati dalla Regione Toscana a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. Sul sito istituzionale, da domani, sarà possibile consultare il bando e conoscere i requisiti richiesti per accedere al contributo, tra i quali figurano la riduzione, per il nucleo familiare, del reddito da lavoro dipendente o autonomo, pari almeno al 30 per cento rispetto alle corrispondenti mensilità del 2019."

Il Comune di San Giovanni, invece, pubblica un avviso: al quale, da giovedì 23 aprile e fino all’8 maggio 2020, i soggetti che hanno subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Da domani, giovedì 23 aprile, sarà possibile presentare domanda utilizzando la documentazione presente nel sito web del Comune, oppure recandosi a ritirare la domanda presso il Punto Amico. Qui l'avviso completo