Coronavirus, chiusi anche i centri sportivi di Figline Incisa, Castelfranco Piandiscò e Reggello

di Matteo Mazzierli

Da oggi fino al 15 marzo, saranno sospese le attività sportive di tutte le palestre di Figline e Incisa, Castelfranco e Piandiscò e Reggello





Le palestre di Figline Incisa, Castelfranco Piandiscò e Reggello si fermano: da oggi fino al 15 marzo tutte le attività sportive previste nei centri sportivi dei tre comuni sono sospesi. Il motivo è sempre lo stesso: limitare il più possibile la diffusione del contagio da Covid-19.

"Sono giorni particolari e non facili - scrivono le società - decidiamo, dunque, di sospendere tutte le attività sportive dal 10 al 15 marzo, con eventuale, se necessaria, proroga, per dare un forte segnale nel Valdarno, di responsabilità e senso civico anche se pur non obbligati dalla normativa. Di tale periodo di sospensione, seppur già gravate da questa situazione, se ne faranno carico esclusivamente le nostre società, ognuna venendo incontro alle proprie esigenze."