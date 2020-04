Coronavirus, al via la raccolta fondi per la Misericordia di Pian di Scò

di Matteo Mazzierli

La confraternita della Misericordia di Pian di Scò ha lanciato una raccolta fondi per far fronte a questo momento di emergenza





L'obiettivo è raggiungere 1000 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento dei servizi di emergenza. Questa l'iniziativa benefica lanciata dalla Misericordia di Pian di Scò per sostenere l'impegno di tutti i suoi volontari che in questo periodo così delicato combattono giorno per giorno il Covid-19.

La confraternita ha lanciato la sua raccolta fondi sul sito Gofundme, ringraziando in anticipo chiunque "ci aiuti ad aiutare il prossimo".

Per chi volesse effettuare una donazione, è possibile farlo nella pagina web dedicata.