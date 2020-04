Coronavirus, ad oggi sono 30 i casi positivi nel comune di Bucine

di Matteo Mazzierli

Nell'ultimo aggiornamento dal Comune di Bucine sono stati confermati trenta casi di residenti positivi al Covid-19. Rimane alta l'attenzione per la RSA Fabbri Bicoli





Trenta i positivi totali registrati nel Comune di Bucine fino ad oggi: a rendere noti gli ultimi dati è stata l'amministrazione comunale con un aggiornamento. Resta alta l'attenzione per la RSA Fabbri Bicoli, dove sette degenti sono deceduti a causa di complicazioni legate al Coronavirus.

"I residenti del Comune di Bucine positivi al Covid-19 sono ad oggi trenta, venti donne e dieci maschi. - scrive l'amministrazione - Anche i due positivi degli ultimi giorni sono riferiti alla RSA di Bucine, che è ancora fonte di preoccupazione per tutti noi, mentre al di fuori di essa non si registrano nuovi casi. Tutte le ordinanze di chiusura di parchi e giardini pubblici, cimiteri, mercati e fontanelli sono state prorogate al 13 aprile e fino ad allora mi raccomando di rispettare scrupolosamente la regola principale # iorestoacasa."

"Rammento alle attività commerciali che entro domani 06 aprile devono comunicare la loro disponibilità ad accettare i buoni per la spesa, mentre per fare domanda c'è tempo fino alle ore 12.00 del 09 aprile - ricorda il sindaco Benini - Intanto sono già partite iniziative benefiche a Bucine ed Ambra in favore delle famiglie in difficoltà organizzate da varie associazioni del territorio che ringraziamo."