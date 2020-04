Covid-19, a Reggello il ventesimo caso di positività. Benucci: "Rafforzamento dei controlli per Pasqua"

di Matteo Mazzierli

Arriva la notizia di un nuovo contagio da Covid-19 a Reggello. A comunicarlo è stato il sindaco Benucci. Intanto si è conclusa la consegna delle mascherine





È giunta in serata la notizia di un nuovo contagio da Covid-19 a Reggello, lo rende noto il sindaco Cristiano Benucci nel suo report giornaliero.

Con la positività di oggi il Comune ha un totale di 20 casi. Sempre nella giornata odierna si è conclusa la consegna delle mascherine in tutto il territorio.

Il sindaco Benucci: "Anche oggi mi è stato notificato un altro caso di un nostro concittadino positivo al Covid-19, attualmente si trova ricoverato presso l'OSMA in condizioni discrete. Anche a lui auguriamo pronta guarigione Le lunghe file davanti ai supermercati che ho visto in alcune foto sui social mi fanno intuire che qualcuno pensa di avere un via libera per Pasqua per muoversi o per festeggiare con amici e parenti. Non mi sembra davvero il caso. Mi sento di fare a ciascuno di voli una raccomandazione per le feste pasquali: stare a casa senza eccezioni."

"Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale mi hanno assicurato un rafforzamento dei controlli per le festività pasquali - afferma Benucci - Sarà una Pasqua diversa, senza il consueto ritrovo delle famiglie, senza le gite fuori porta, senza la bellezza delle nostre tradizioni, ma dobbiamo accettarlo per il bene della nostra intera comunità nazionale. Lo dobbiamo al rispetto degli oltre 18000 morti, dei 103 medici morti per il contagio, delle tante persone, in primis tutti gli operatori sanitari di ogni ordine e grado che quotidianamente mettono a rischio loro stessi e le loro famiglie per salvare la vita ai contagiati, e allo stesso modo ai i commercianti alimentari, le forze dell'ordine, gli addetti ai servizi primari. Lo dobbiamo anche a tutti i tiolari delle aziende e ai commercianti che hanno chiuso le loro fabbriche e i loro negozi e che ci chiedono di rispettare le regole per poter sconfiggere il virus e ripartire. Ce lo chiedono i lavoratori che vedono con incertezzo il loro futuro. Dunque facciamo i bravi....facciamolo per noi, facciamolo per loro."

"Nel primo pomeriggio di oggi abbiamo concluso la consegna delle mascherine - continua Benucci - c'è stato un grande impegno con cui i volontari ci hanno aiutato. È il caso di rinnovare il nostro grazie. È il volto bello della nostra comunità Non disperdiamolo, anche perchè nei prossimi mesi che abbiamo davanti, ne avremo tanto bisogno. Resta tuttavia attivo l'indirizzo info@comune.reggello.fi.it se per qualche ragione alcune famiglie non fossero state raggiunte o per eventuali richieste di cittadini domiciliati ma non residenti nel nostro comune. Domani intanto consegneremo i primi buoni spesa, relativi alle domande complete e correttamente istruite. Si tratta di un primo elenco a cui ne seguiranno altri. Ricordo comunque che le domande sono sempre aperte . Info al 0558669277."