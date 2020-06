Controlli a tappeto in Valdarno aretino da parte dei carabinieri

di Monica Campani

Impiegati 20 uomini, 8 veicoli e un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze





Valdarno aretino sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri della compagnia di San Giovanni. Ieri, venerdì, 20 uomini, 8 veicoli, e un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze hanno controllato, nell'ambito di servizi di prevenzione, i punti strategici dei centri cittadini valdarnesi. In tutto sono state controllate 40 persone, delle quali 17 straniere, verificati 7 veicoli e condotte due perquisizioni personali ed una domiciliare.

Il servizio, articolato in orario serale e notturno, ha permesso un controllo capillare di alcune aree considerate maggiormente critiche quali, in particolare, la zona del centro storico di Montevarchi, di piazza Vittorio Veneto e dell’area adiacente alla stazione ferroviaria.

L’unità cinofila ha segnalato un nigeriano ed un albanese trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina: sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Arezzo.

Il servizio ha visto il supporto anche del Nucleo Carabinieri Ispettorato per il Lavoro di Arezzo, che ha partecipato con due militari, ispezionando un bar in San Giovanni Valdarno e trovandolo irregolare per la mancanza della cassetta di pronto soccorso e per aver installato delle telecamere in violazione della normativa vigente: il titolare, albanese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sono state elevate sanzioni penali per circa 1.600 euro. E' stato effettuato anche un controllo per la verifica del rispetto delle normative relative al COVID 19, senza rilevare anomalie.

Nell’ambito del servizio è stato arrestato un cittadino marocchino, titolare di licenza quale somministratore di bevande ed alimenti su un veicolo predisposto allo scopo: l'uomo si era abusivamente allacciato alla rete elettrica, commettendo il reato di furto aggravato. Per l’accertamento è stato coinvolto personale specializzato dell’Enel.