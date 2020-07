Contributo affitto Anno 2020, mercoledì 5 agosto l'ultimo giorno per presentare la domanda

di Matteo Mazzierli

Termine perentorio per la presentazione della domanda sul contributo affitto anno 2020 a Rignano sull'Arno: mercoledì 5 Agosto 2020 ore 12.30





Sarà possibile presentare domanda fino al 5 agosto per il bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione dell'anno 2020: il bando è pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Rignano sull'Arno.

Ecco i requisiti per l’ammissione al concorso: essere residente nel Comune di Rignano sull’Arno; essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure essere di Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di documenti di soggiorno in corso di validità; essere in possesso di certificazione ISEE, per l’anno 2020, di importo non superiore €. 16.500,00 ed un valore ISE non superiore €. 28.770,41; essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

La documentazione obbligatoria richiesta sono la copia del documento di identità e la copia contratto di locazione (qualora non depositato agli atti del Comune).

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato ed essere presentate: per mail: p.somigli@comunerignano.it (la risposta di ricevimento vale come ricevuta); per P.E.C. posta elettronica certificata all'indirizzo comune.rignano@postacert.toscana.it; a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune P.zza della Repubblica n. 1; per posta con raccomandata con avviso di ricevimento (per le domande inviate per posta non farà fede il timbro postale).

Il Bando dettagliato e la modulistica sono scaricabili dal sito del Comune oppure ritirati in formato cartaceo, previo appuntamento con l’ufficio casa, dal 6 Luglio 2020. Per Informazioni: Patrizio Somigli - Ufficio CASA 055.8347832 - E-Mail p.somigli@comunerignano.it