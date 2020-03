Contagio a Pergine, negativi i due bambini sottoposti a tampone. Le scuole restano aperte

di Redazione

È ancora il sindaco di Laterina Pergine, Simona Neri, a rendere noti gli aggiornamenti avuti dalla task-force regionale, dopo il primo caso segnalato in Valdarno. Non sarà necessario chiudere le scuole





Niente scuole chiuse a Laterina Pergine: la decisione è stata presa anche a seguito della negatività al tampone riscontrata nei due minori. Una verifica che si è resa necessaria dopo il primo caso che si è verificato proprio a Pergine, una donna di 42 anni che era stata in contatto per lavoro con una paziente ricoverata a Ponte a Niccheri.

Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco Simona Neri: "Sto rientrando a casa dopo un importante confronto con la task force regionale presso la Prefettura, rientro con una bellissima notizia: i due piccoli che stamattina sono stati sottoposti all’esame diagnostico sono risultati negativi al COV-19. Pertanto a parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TSE non si rende necessario adottare alcun provvedimento di sospensione delle attività didattiche del nostro Comune".

"Domani pertanto - aggiunge Neri - le scuole di ogni ordine e grado rimarranno regolarmente aperte. Ovviamente la situazione rimane costantemente monitorata, la gestione di questa emergenza sta evidenziando un gran coordinamento tra tutte le Istituzioni coinvolte, Asl, Prefettura, Comuni e Regione, costantemente e reciprocamente in contatto per assicurare la tutela della salute dei cittadini in questo particolare momento. Sono convinta che supereremo questa crisi con lucidità e compattezza e che la nostra comunità ne uscirà più forte di prima".