Consultazione fra le società per decidere se proseguire o sospendere il campionato

di Michele Bossini

Il voto dovrà essere espresso entro le 15 di domani





Il Dipartimento Interregionale, d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti ha indetto un referendum fra le società di serie D per decidere se proseguire il campionato o fermarsi fino al 24 novembre. Il voto dovrà essere espresso entro le 15 di domani (martedì). Se venisse deciso di proseguire, le partire sarebbero a porte chiuse e per venire incontro agli sportivi sarò concessa alle società la possibilità di trasmetterle in diretta sui loro canali social.

Perché la votazione sia ritenuta valida è necessario un quorum del 75% (125 società su 166), per la sospensione una maggioranza qualificata dei 2/3 del totale (111 voti). La mancata partecipazione alla consultazione verrà computata come voto a favore del proseguimento dell'attività.