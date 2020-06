Consiglio direttivo del Crt, ecco quello che è stato deciso

di Michele Bossini

Promozioni, retrocessioni e data di inzio dei campionati gli argomenti all'ordine del giorno



Foto da http://toscana.lnd.it/

Si è riunito il consiglio direttivo del Comitato regionale della Toscana per ratificare quanto deciso giovedì del direttivo della Lnd e indicare le linee guida per l’organizzazione della prossima stagione. Sono promosse nella categoria superiore le prime squadre classificate in campionato al momento dell’interruzione dell’attività; in caso di parità di punti e stesso numero di partite passano entrambe, in caso di parità o disparità di punti con gare inferiori si ricorre alla media punti. Le uniche due retrocessioni invece riguardano le ultime classificate nei due gironi di Eccellenza, mentre non ci saranno retrocessioni in nessun altro torneo.

Per quanto riguarda l’inizio dell’attività ufficiale si dovrebbe partire con il campionato l'11 ottobre, con nel periodo antecedente le gare di Coppa Italia e Coppa Toscana. Nei prossimi giorni saranno redatte le graduatorie di merito fra le società aventi diritto per eventuali ripescaggi.