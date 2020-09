Concorso di idee per l'ampliamento della Casa della Salute: sabato la premiazione

di Glenda Venturini

Scelto dall'apposita commissione il migliore progetto per la sede della CRT di Terranuova. L'appuntamento per la premiazione è per il 26 settembre, ore 10.30





Si è conclusa con la scelta dei vincitori la procedura del Concorso di idee per la Casa della Salute di Terranuova: il tema era l'ampliamento dell'immobile della Casa della Salute, sede anche della CRT. Un concorso d'idee al quale hanno partecipato in 29: tanti sono stati i progetti arrivati alla Commissione presieduta dall’ingegner Belinda Nardi.

I primi tre selezionati verranno premiati sabato 26 settembre nel corso di una cerimonia che inizierà alle ore 10.30 nel nuovo parcheggio antistante la CRT in via Donizetti a Terranuova. Insieme all'autore del progetto risultato primo, interverranno la Presidente della CRT, Augusta Albarosa Fuccini; il vice Presidente della Fondazione Gianfranco Salvini, Marco Mugnai e il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni.