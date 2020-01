Conclusione del Pinocchio Festival e della #FestadellaToscana2019: il fine settimana di Loro Ciuffenna

di Martina Giardi

Saranno venerdì 24 e sabato 25 Gennaio i giorni per la conclusione del Pinocchio Festival e per i festeggiamenti della #FestadellaToscana2019 in occasione dei quasi 50 dall'istituzione dell'Ente Regione Toscana





Due gli eventi carichi di significato per questo fine settimana a Loro Ciuffenna. Entrambi saranno ad ingresso libero e gratuito e si svolgeranno tra la Pinacoteca e la Biblioteca.

Venerdi 24 Gennaio alle 17.00 presso la Pinacoteca Museo Venturino Venturi si terrà la presentazione di "Pinocchio" la graphic novel di Alice Rovai con l'intervento di Andrea Rauch.

Sabato 25 Gennaio alle 17.00 presso la Biblioteca Partigiani del Pratomagno e ai combattenti per le libertà si terrà la presentazione del volume "Quando solo la terra ci dava da vivere". Saranno presenti la curatrice Paola Bertoncini ed alcuni autori. Interverrà il professor Pietro Luigi Clemente (discipline demoantropologiche, Università di Firenze), autore di rilevanti opere sul tema. A seguire all'insegna di #FestaDellaToscana2019 col progetto "Regione Toscana: 50 anni in difesa del lavoro e del territorio" l'evento continuerà con canti e degustazione di piatti toscani.