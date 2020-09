Conclusione dei centri estivi organizzati dal Comune di Terranuova

di Martina Giardi

Durati dodici settimane, si concludono oggi i centri estivi del Comune di Terranuova. Le attività hanno coinvolto 106 ragazzi tra i tre e i quattordici anni.





Si concludono le dodici settimane di centri estivi del Comune di Terranuova Bracciolini, rivolti ai ragazzi dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 14. Questo lungo periodo di attività è stata occasione di socialità e soprattutto di agevolazione per le famiglie coinvolte.

L'assessore all'istruzione, Sara Grifoni: "Un'attività importante di risposta alle famiglie ma anche un'occasione per i ragazzi per stare insieme e trascorrere del tempo strutturato in condivisione con gli altri . Le attività si sono svolte, per quanto riguard ai bambini dai 3 ai 5 anni, presso la scuola dell'infanzia Italo Calvino , mentre pe ri ragazzi dai 6 ai 14 anni, nei locali del CIAF. Tutte le attività si sono svolte nel rispetto delle normative anti Covid19 , senza però intaccare l'aspetto educativo e di socialità per i bambini."