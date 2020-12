Conclusi su tutto il territorio lavori di manutenzione e di rifacimento dell'asfalto

di Monica Campani

I lavori sono stati interamente finanziati da un bando del Ministero degli Interni: previsti molti interventi anche nel corso del 2021





Dopo i 20 milioni di euro investiti in opere pubbliche l'Amministrazione comunale di Cavriglia si è dedicata anche alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per garantire la sicurezza a cittadini e automobilisti è partito il restyling degli asfalti in vari tratti stradali del territorio comunale con il riporto in quota di alcuni avvallamenti creatisi per l'usura.

I lavori appena conclusi erano stati programmati nei mesi scorsi e sono stati effettuati a costo zero per l'Amministrazione Comunale: ha beneficiato, infatti, di un contributo del Ministero degli Interni che ha interamente coperto il costo delle opere per un importo di poco superiore ai 50 mila Euro.

In particolare i tratti interessati dai lavori sono la strada comunale di La Selva nel tratto che congiunge la località a Montegonzi, la strada che congiunge Massa Sabbioni a Caiano, l'ex parco naturale, la zona della SC Montanina tra l'omonimo abitato e Santa Barbara ed un tratto della SC di Secciano prospiciente la pieve di San Pancrazio.

Già programmate per la conclusione del 2020 e l'inizio del 2021 altre opere di asfaltatura: a Meleto nel parcheggio di via Sdrucciolo e nel lottizzo ex Bruschi, nella SC Casalone, nella località Pelandi (tra il Neri e San Pancrazio), un tratto ancora sterrato di via degli Olmi al Neri e il tratto della SC di Caiano nel tratto da Castelnuovo dei Sabbioni fino al bivio di Le Corti.

Sempre nel corso del prossimo anno sono stati messi a programma nuovi asfalti in via Aldo Moro e via Pietro Gori nel capoluogo, via Bicchieraie, via Casina Brena, cia dell'Industria a Santa Barbara, oltre che alcuni tratti nella strada comunale di Poggio alle Monache, la SC di Sereto, l'arteria che conduce ad Erboli e in Via 4 Luglio a Meleto.