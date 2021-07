Conclusi gli esami di maturità 2021, ecco quanti sono stati gli studenti a pieni voti negli istituti del Valdarno

di Glenda Venturini

Terminate in Valdarno le prove della maturità 2020, che si è svolta come lo scorso anno soltanto con solo un maxi orale in considerazione delle difficoltà legate alle chiusure dei plessi e alla didattica a distanza. L'elenco di tutti i 100 (e lode)





Si è concluso sabato 3 luglio, con gli ultimi orali degli studenti, l'esame di maturità 2021 in Valdarno: era iniziato il 16 giugno scorso e, come già accaduto nel 2020, si è trattato di una maturità diversa dal solito, senza prove scritte e solo con un maxi orale in considerazione delle norme anti covid e soprattutto della particolare situazione che ha caratterizzato anche questo anno scolastico, con tanta Dad e poche lezioni in presenza, in particolare durante l'inverno.

Sono comunque tanti, per la precisione 131, gli studenti che hanno dimostrato una preparazione eccellente, superando la maturità con 100/100 e in alcuni casi con 100 e lode. L'elenco, istituto per istituto, suddiviso per indirizzi di studi.

Isis Valdarno di San Giovanni: qui si registrano 32 studenti che hanno ottenuto la maturità a pieni voti. Nello specifico, in base all'indirizzo di studi:

Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Ferraris”: 8 studenti con 100, 5 con 100 e lode;

Istituto Tecnico Economico ITE “F. Severi”: 9 con 100, 3 con 100 e lode;

Istituto Professionale "Marconi": 6 con 100, 1 con 100 e lode.

Isis Vasari di Figline: sono nel complesso 15 i ragazzi che hanno superato l'esame a pieni voti. Nel dettaglio:

Liceo scientifico, scienze applicate: 4 studenti promossi con 100 e 2 con 100 e lode;

Professionale Alberghiero: sono in tutto 11 gli studenti a pieni voti. In particolare:

- 1 all'indirizzo Cucina;

- 2 a Sala e vendita;

- 4 ad Accoglienza turistica;

- 3 a Prodotti dolciari dove si registra inoltre anche 1 studente con 100 e lode.

Licei Giovanni da San Giovanni: sono ben 42 gli studenti che hanno ottenuto il Diploma a pieni voti, tanti anche con lode. L'elenco:

Liceo Economico e Sociale: 6 alunni con 100/100 e 1 con 100 e lode.

Liceo delle Scienze Umane: 9 alunni con 100/100 e 5 con 100 e lode

Liceo Linguistico: 11 alunni con 100/100 e 6 con 100 e lode

Liceo Linguistico Esabac: 3 con 100 e 1 con 100 e lode

Isis Varchi di Montevarchi: anche qui numeri importanti con un totale di 42 maturità ottenute con 100/100. Il dettaglio, per indirizzi: