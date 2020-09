Con un derby e una gara esterna le valdarnesi di Promozione battezzano la Coppa Italia

di Michele Bossini

Bucinese e Castelnuovese si sfidano fra di loro, la Rignanese giocherà a San Piero a Sieve



La Bucinese studia il copione per battere la Castelnuovese (foto dalla pagina facebook della società)

Bucinese e Castelnuovese si affrontano domani alle 15 per l'andata primo turno della Coppa Italia di Promozione così come avvenne, a campi inverti lo scorso anno con la sola differenza che allora erano inseriti in un triangolare con anche la Chiantigiana, Mentre quest'anno si affronteranno in accoppiamento (ritorno il 4 ottobre). Lo scorso anno a vincere furono gli arancioverdi, mentre la Castealnuovesei riferisce ampiamente in nelle due gare di campionato. La Bucinese si presenta in campo profumo profondamente rinnovata e c'è curiosità di scoprire la squadre che potrebbe essere la mine vaganti del campionato. Un mix di giocatori confermati e nuovi altezza nella rosa di una Castelnuovese pronta vendere cara la pelle.

Una trasferta su un campo mai facile come quello di San Piero a Sieve attende domani la Rignanese, anch'essa impegnata in questo primo turno di Coppa in un accoppiamento con ritorno fra le mura amiche il 4 ottobre. La squadra valdarnese i è reduce da una retrocessione e quindi e per dimostrare che su voltato pagina cercherà di conquistare un buon risultato per poi, dopo la gara di ritorno, festeggiare il passaggio del turno.