Comune e Norcenni Girasole promuovono insieme l’occupazione. Assunzione per 32 persone

di Monica Campani

La struttura figlinese assumerà 32 addetti durante la stagione estiva. Per candidarsi, basta inviare il proprio CV al Comune entro il 9 febbraio





Trentadue persone in tutto potranno essere assunte per tre o sei mesi, in vista della stagione estiva, al Norcenni Girasole Village di Figline sulla scia di un protocollo d'intesa siglato tra il Comune e la società proprietaria dell'area.

La struttura figlinese avrà bisogno di 14 addetti al servizio di accoglienza (receptionist, portieri notturni, autista con tutte le patenti, addetti al servizio welcome, all’informazione turistica e alle manutenzioni), di 16 addetti al servizio ristorazione (aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, comis di sala e di bar) e di 2 addetti alla vendita (market/shop).

Per favorire la pubblicizzazione di queste 32 offerte di lavoro e per permettere ai cittadini di venirne a conoscenza il Comune di Figline Incisa si è accordato con la struttura ricettiva per contribuire alla raccolta dei curricula. Le candidature possono essere inviate solamente via mail, entro le 12 di domenica 9 febbraio, agli indirizzi norcennivillage.accoglienza@comunefiv.it, norcennivillage.ristorazione@comunefiv.it e norcennivillage.market@comunefiv.it a seconda della posizione desiderata. Nella mail, oltre a specificare per quale ruolo ci si candida, si dovrà allegare anche un esaustivo Curriculum vitae. Sarà compito del Comune inoltrare i CV ai responsabili della selezione, che si impegnano a svolgere i colloqui con tutti i candidati.

“Il Protocollo di Intesa appena siglato rientra nell’ambito delle azioni promosse dal nostro Comune per la promozione del lavoro e per l’attuazione di politiche attive in materia di occupazione. Sulla scia della positiva esperienza del progetto formativo ‘Destinazione lavoro’, che ha messo in collegamento le ditte del settore metalmeccanico territoriale alla ricerca di personale qualificato e i giovani interessati a formarsi in quel settore - spiegano l’assessore Buoncompagni e la sindaca Mugnai – è nata la volontà di riproporre una collaborazione tra settore pubblico e settore privato, che ha portato a questa iniziativa. Se nel caso di ‘Destinazione lavoro’, di cui è in studio la sua seconda edizione, il Comune è stato ideatore, promotore e punto di collegamento tra i vari soggetti coinvolti, in questo caso il ruolo dell’ente è quello di informare i cittadini di questa opportunità occupazionale, favorendo al tempo stesso la raccolta delle candidature. Invitiamo, quindi, tutti i soggetti privati nella stessa situazione a rivolgersi a noi per replicare l’iniziativa, alla quale daremo massima diffusione utilizzando tutti i nostri canali di comunicazione istituzionale”.

Marco Calabrese, Norcenni Girasole Village