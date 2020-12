Commercio e riqualificazione urbana: la Regione stanzia altri soldi, finanziati i progetti di due comuni in Valdarno

di Glenda Venturini

Risorse aggiuntive per il bando relativo ai progetti presentati dai Comuni per la riqualificazione dei luoghi del commercio e rigenerazione di spazi urbani: e così viene finanziato per intero il progetto del comune di Montevarchi e quello di San Giovanni, che erano entrati in graduatoria





Arrivano circa 47mila euro dalla Regione Toscana destinati ai comuni di Montevarchi e di San Giovanni: si tratta di nuovi fondi stanziati dalla giunta per scorrere le graduatorie relative a due bandi. Nello specifico, quello a cui fanno riferimento i progetti presentati dai due comuni valdarnesi è relativo alla riqualificazione del commercio e degli spazi urbani.

A Montevarchi sono stati destinati ulteriori 10mila euro, a completamento del finanziamento già parzialmente erogato, per un progetto dal valore totale di 40mila euro che prevede la riqualificazione dell'area di piazza Roanne e dei Giardini Brigate Garibaldi.

A San Giovanni invece arrivano 37mila euro per un progetto di valorizzazione del luoghi del commercio sul territorio comunale.

“Lo sforzo della Giunta per venire incontro a Comuni e imprese sul territorio consente oggi di premiare tutti i progetti che erano stati ammessi ma non finanziati per carenza di fondi”. L’assessore allo sviluppo economico, Leonardo Marras, spiega così i finanziamenti aggiuntivi decisi dalla Regione Toscana.

Nella prima fase, tra i progetti finanziati c'erano stati anche quello del comune di Figline e Incisa per piazza Marsilio Ficino (40mila euro) e quello del comune di Bucine per la realizzazione di un Green Center (37mila euro).

Soddisfazione per lo scorrimento della graduatoria è stata espressa dalla consigliera PD Lucia De Robertis: "Ringrazio l’Assessore Marras – ha detto – per aver deciso di finanziare progetti che, pur pensati in un tempo normale, diventano essenziali per la tenuta della rete commerciale di vicinato in questo periodo così critico".