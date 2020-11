Commemorazioni in sicurezza, il ringraziamento del sindaco ai volontari che hanno presidiato i cimiteri

di Glenda Venturini

Volontari di associazioni del territorio hanno garantito l'accesso in sicurezza e senza affollamenti ai cimiteri comunali. Il ringraziamento del sindaco Daniele Lorenzini





Commemorazioni dei defunti in sicurezza e senza affollamenti: nei cimiteri comunali del territorio di Rignano è stato possibile anche grazie al presidio dei volontari delle associazioni, ai quali va il ringraziamento del sindaco Daniele Lorenzini. Vab Rignano, Associazione Nazionale Carabinieri, Auser sono stati in prima fila per garantire a tutti accessi in sicurezza.

"Quest’anno - ha scritto Lorenzini in una nota - i giorni legati alla commemorazione dei defunti sono stati particolarmente importanti, soprattutto per le implicazioni legate alle situazioni di sicurezza che dobbiamo curare in questo periodo di emergenza sanitaria. Ne approfitto per ricordare tutti i nostri cari scomparsi e i loro familiari che quest'anno si sono dovuti muovere nel pieno rispetto delle regole imposte per la lotta alla diffusione del coronavirus".

"A tal proposito, voglio esprime un particolare ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione alle Associazioni del nostro territorio che, con i loro volontari, hanno permesso un ingresso contingentato e in sicurezza ai cittadini che hanno deciso di visitare uno dei cimiteri del territorio rignanese".