"Come eravamo": gli scatti in bianco e nero che raccontano il passato del Valdarno

di Glenda Venturini

Il lavoro del fotografo Alessandro Papi insieme a Stefano Stagno, per trovare e raccogliere foto storiche del Valdarno





Una serie di scatti in bianco e nero che mostrano il volto del Valdarno, com'era. Si chiama "Come eravamo", appunto, il progetto portato avanti dal fotografo Alessandro Papi insieme a Stefano Stagno, che aveva come obiettivo proprio quello di raccogliere fotografie storiche, ritratti dei comuni e dei borghi del Valdarno.

"Tutti noi - spiega Papi - viviamo di emozioni legate ai ricordi della nostra infanzia, dei racconti dei nostri nonni. Ho ritenuto opportuno, ed anche divertente, riunire un pò di foto storiche di Castelfranco di Sopra e dei paesi limitrofi. Non è stato facile reperirle ma, grazie anche all’aiuto di Stefano Stagno, sono riuscito a metterne insieme abbastanza da poter rappresentare i nostri luoghi dall’inizio del secolo scorso. Con attenzione mi sono soffermato a guardarne le differenze e le similitudini con le attuali situazioni e noto, con piacere, che non tutto è stato distrutto ed andato perso".

La raccolta delle foto storiche è visibile sul sito di Alessandro Papi.