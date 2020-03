Coivid-19, altri tre casi tra San Giovanni e Bucine

di Monica Campani

A rendere noti i casi i rispettivi sindaci





Altri 3 persone positive al coronavirus in Valdarno: due a San Giovanni e uno a Bucine. Salgono così a 14 i casi nella vallata aretina e fiorentina.

Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi: "Abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale da parte della direzione Asl Sud Est della presenza di altri due casi positivi al Coronavirus COVID-19 nell'abitato di San Giovanni Valdarno. I soggetti al momento si trovano in cura presso le proprie abitazione, in quarantena. I casi confermati nel nostro Comune sono 4. L' Amministrazione comunale è in contatto con con Asl, e le autorità competenti che controllano con la massima attenzione l'evolversi della situazione".

E poi Bucine. Il sindaco Nicola Benini: "Non avrei mai voluto fare questo comunicato, ma voglio che tutti siate informati direttamente da me. Purtroppo abbiamo il primo caso positivo nel Comune di Bucine. Non dobbiamo farci travolgere dalla paura e dalle emozioni. Ormai era nell'aria, praticamente tutti i comuni del valdarno sono già stati coinvolti. I provvedimenti presi dal governo negli ultimi giorni ci avevano già fatto capire che la situazione era grave. Probabilmente queste saranno le giornate più difficili, i casi positivi aumentano velocemente, e speriamo che altrettanto velocemente superiamo il paventato picco per ritornare verso la normalità. Dobbiamo rimanere calmi e lucidi, tutti devono capire l'importanza del rispetto delle regole e dei comportamenti corretti. Da domani, ancora più di prima, dobbiamo essere una comunità forte e unita. Se lottiamo e reagiamo tutti insieme ne usciremo a testa alta. Dipende solo da noi e dalla nostra determinazione. E sono sicuro che tutti insieme ce la faremo".