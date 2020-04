Codiv -19, la Federazione Regionale Islamica della Toscana invita a sostenere gli ospedali

di Martina Giardi

La comunità Islamica della Toscana partecipa alla raccolta fondi di Estar per la Protezione Civile e invita tutta la cittadinanza al rispetto delle regole





Il presidente della federazione regionale islamica della Toscana invia un saluto di pace a tutti i cittadini e a nome di tutta la comunità islamica Toscana lancia un duplice appello alla collaborazione, alla solidarietà e all'unione per far fronte all'emergenza Coronavirus.

L'invito è quello di aderire alla raccolta fondi per la Protezione Civile -iniziativa alla quale gli Imam della Toscana, del centro culturale di Campi Bisenzio, Arezzo, Castelfiorentino, Bibbiena, Montevarchi, Greve in Chianti, Potassieve, Figline e Incisa, Camucia, hanno aderito. Il messaggio che la comunità islamica vuole comunicare è quello di collaborazione e di partecipazione nella difficoltà; per questo oltre alle donazioni e al rispetto delle regole, il secondo appello è quello di donare sangue per gli ospedali della Toscana.

A questo link troverete il video messaggio della federazione islamica Toscana. Di seguito le informazioni necessarie per contribuire alla donazione.