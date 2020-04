Codid-19, scendono i contagi e aumentano le guarigioni. Il punto del sindaco Botti

di Martina Giardi

Sotto controllo il numero dei contagi a Loro Ciuffenna: sono 2 le nuove guarigioni, per un totale di 11 positivi





Scende a quota 0,19% il numero di positivi a Loro Ciuffenna: 11 sono le persone ancora in isolamento. Nella settimana appena passata sono state due le guarigioni che hanno abbassato la percentuale di casi positivi a Loro Ciuffenna; infatti dei 13 cittadini positivi dall'inizio della pandemia, sono 11 coloro che si trovano in isolamento. Il sindaco Moreno Botti afferma che Loro è in attesa di ulteriori guarigioni in quanto l'Usl ha predisposto le due sequenze di tamponi necessarie ai fini dell’accertamento della guarigione per altri cittadini risultati positivi.

Il 50% dei positivi nel comune sono operatori sanitari. Il successo delle misure di isolamento preventivo disposte da Usl sud-est (29 dall’inizio della crisi) rimane stabile al 100% (nessun soggetto isolato da Usl sud-est a seguito di contatto stretto con caso positivo ha poi sviluppato la malattia). Inoltre, il comune rileva ancora 7 persone in quarantena preventiva, e altre 22 ne sono uscite con successo.

Sono ancora attuali le previsioni fatte lo scorso 23 marzo e suppongono una forbice fra lo 0,21% e lo 0,36% di popolazione positiva finale. Botti afferma- " Tutto dipende ancora da noi. Le nostre previsioni per le prossime due settimane (fino al 10 maggio) attestano valori totali compresi fra lo 0,25 e lo 0,29% di popolazione che potrebbe risultare positiva, in linea con quanto stimato appunto trenta giorni fa”.

L'amministrazione sta predisponendo un piano di Continuità operativa, amministrativa e sociale . Il piano è quasi ultimato ed ha già una sua sigla documentale “ASC-001” e consta, per adesso, di 98 requisiti di continuità operativa sui quali si inizierà a lavorare, ad emergenza attenuata, per attuarli.