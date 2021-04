Clothest* e la Casa Famiglia Caritas di Montevarchi saranno i prossimi ospiti di "Questa è la Vita!"

di Martina Giardi

Nella prossima puntata, insieme a Claudio Lippi, anche la parrochia del Giglio avrà la possibilità di raccontarsi e raccontare i propri progetti di solidarietà.





Stasera, mercoledì 7 aprile alle ore 21.40 su TV2000 (canale 28) saranno ospiti nel programma "Questa è la vita!" Don Mauro Frasi, i racconti, le interviste e le immagini che riguardano la Parrocchia del Natività Santa Maria al Giglio, la Casa Famiglia Caritas e soprattuttto il progetto di solidarietà Clothest*.

Il progetto di solidarietà Clothest* raccoglie e vende abiti usati di brand del lusso per finanziare i progetti di assistenza della Casa Famiglia Caritas di Montevarchi che aiuta circa 200 persone all'anno, con ospitalità per 40 persone, mista tra residenze stazionarie e temporanee. Acquistando abiti usati ma in ottime condizioni sulla nostra piattaforma, puoi ridurre l’impatto ambientale della moda e assistere individui in difficoltà. Questo il messaggio che vogliono lasciare in questa occasione - "Ci fa piacere far conoscere il progetto Clothest*, ci fa piacere che gli altri si interessino ai poveri; ci fa piacere se lo guardate con premura; ci fa piacere che possa essere un segno pasquale"