Classificazione delle regioni: da lunedì 11 la Toscana ancora 'gialla'

di Glenda Venturini

L'annuncio lo ha dato il presidente Eugenio Giani dopo aver sentito il Ministro Speranza. Da lunedì dunque la Toscana torna 'gialla', dopo che nel fine settimana (come tutta Italia) sarà 'arancione'





Da lunedì 11 gennaio la Toscana ritornerà fra le regioni in fascia gialla, quella con restrizioni minori. Lo ha annunciato dalla propria pagina facebook il presidente Eugenio Giani, dopo aver parlato con il Ministro Roberto Speranza e aver avuto la conferma della classificazione, sulla base degli ultimi numeri dei contagi, dei tracciamenti, dei tamponi.

"Ho appena parlato con il Ministro Speranza - ha scritto Giani - arazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla da lunedì 11 gennaio. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla".

Qui sotto una sintesi delle regole in vigore nelle regioni gialle; ricordiamo che sabato 9 e domenica 10 gennaio invece la Toscana, così come tutta Italia, sarà zona arancione.