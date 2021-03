Cimiteri comunali, l'Amministrazione pensa al project financing. Progetto da 2 milioni di euro

di Glenda Venturini

Il sindaco Silvia Chiassai Martini annuncia la progettazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria necessari nei cimiteri comunali





Per la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali l'Amministrazione comunale di Montevarchi sta pensando di avviare un project financing, che permetta di sostenere così, con il coinvolgimento del privato, circa 2 milioni di investimenti. A spiegarlo è stata Silvia Chiassai Martini, che ha annunciato l'avvio della progettazione degli interventi.

"Stiamo lavorando alla progettazione per un intervento di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali che sta molto a cuore alla comunità montevarchina – afferma il Sindaco - un impegno economico importante, considerando l’incuria accumulata da decenni che ha portato ad avere serie criticità nelle strutture con una stima dei lavori da effettuare di circa 2 milioni di euro. Stiamo lavorando ad un project financing che permetta la riqualificazione complessiva dei nostri 7 cimiteri del territorio".

"Gli interventi - ha spiegato Chiassai - riguarderanno sia la parte monumentale dei cimiteri di Montevarchi e di Levane, dove la trascuratezza ha generato nel tempo infiltrazioni di acqua con danni a intonaci, lapidi e strutture, sia altri lavori di manutenzione che non possono essere più rimandati. In questi anni, i cimiteri sono stati oggetto di opere di somma urgenza, ma è indispensabile intervenire dopo 50 anni, con la bonifica e il ripristino completo della copertura dei loggiati storici, il rifacimento degli intonaci, la messa a norma degli impianti elettrici, il rifacimento dei muri di delimitazione dei cimiteri di Moncioni e Caposelvi e alcuni interventi nel cimitero di Levanella".

"La ristrutturazione del patrimonio pubblico comunale è sempre stata una priorità del mandato amministrativo - aggiunge la prima cittadina - mi sono presa la responsabilità di restituire alla cittadinanza ambienti sicuri e decorosi, cogliendo ogni occasione utile per ricercare finanziamenti e risorse, anche attraverso l’attivazione di accordi in convezione con privati, essendo consapevole che la carenza di manutenzioni su strade, marciapiedi, edifici pubblici, scuole, impianti sportivi e cimiteri, ha superato in molti casi addirittura i 50 anni. La nostra priorità resta la riqualificazione, la sicurezza, il decoro dei nostri beni pubblici e stiamo facendo ogni sforzo possibile per realizzare concretamente quei lavori che si è scelto di non fare in passato".