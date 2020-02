"Ciao Darvinne": lo spettacolo di intrattenimento e beneficenza

di Martina Giardi

Si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 21.30, presso il Cinema Teatro Masaccio, la sfida a punteggio tra genitori e figli in uno spettacolo ricreativo





Si terrà venerdì 21 febbraio alle 21.30 presso il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo di intrattenimento e beneficenza "Ciao Darvinne", nato dalla collaborazione di alcune associazioni valdarnesi.

L'evento nasce dalla volontà del Lions Club Valdarno Host di promuovere una serata di beneficenza in favore di un'associazione. Ogni anno ne viene scelta una diversa e questa è la volta dell'Associazione Valdarnese di Solidarietà. Per la realizzazione dell'intrattenimento è stata contattata l'associazione culturale ParoParo che questo venerdì proporrà una rivisitazione del format televisimo "Ciao Darwin" riadattato alla sangiovannese "Ciao Darvinne".

La serata si svolgerà con prove che saranno proposte dal conduttore Massimiliano Fruchi ai vari partecipanti. Il pubblico sarà diviso in due settori: Genitori e Figli. Le due categorie, capitanate rispettivamente da Walter e Matteo Sterbini, si scontreranno in una decina di prove dei generi più svariati. Il ricavato della partecipazione sarà devoluto all'Associazione Valdarnese di solidarietà per sostenerla nelle spese delle attività quotidiane.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, 5 euro per il ridotto (fino ai 14 anni). Per altre informazioni potete rivolgervi ai contatti qui citati.