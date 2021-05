Chiusura di Banca Intesa a Piandiscò, Cacioli: "Abbiamo ottenuto l'attivazione di un bancomat ATM multifunzionale"

di Monica Campani

Il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli, interviene di nuovo dopo la notizia della chiusura dell'Istituto di credito



foto di repertorio

Il sindaco di Castelfranco Pianmdiscò, Enzo Cacioli, torna sulla chiusura di Banca Intesa San Paolo a Piandiscò e spiega di aver ottenuto l'attivazione di un bancomat ATM multifunzionale per versamenti, ritiri e assegni.

"La Banca Intesa San Paolo purtroppo chiude a Piandiscò e non ci possiamo far nulla: decidono loro e nessun sindaco in Italia può bloccarli, come stanno chiudendo da varie parti anche in Valdarno. Ma abbiamo almeno ottenuto l'attivazione di un bancomat ATM multifunzionale per versamenti, ritiri e assegni. Questo, dopo averlo negato in prima istanza, ce lo hanno accordato a livello centrale. Ma, sia ben chiaro, né posta né vigili vengono chiusi. Scorrettissimo chi diffonde false notizie e non si assume la responsabilità delle proprie affermazioni esponendo manifesti anonimi e generando allarmi nella popolazione diffondendo menzogne. Vedremo chi si attiverà in proposito e agiremo di conseguenza, penso proprio che tali comportamenti siano censurabili".

Cacioli continua con l'Ufficio postale: "Ho chiesto di nuovo il bancomat per Piandiscò alla dirigenza di Poste italiane Toscana e mi confermano che attivano la richiesta e fra qualche mese lo metteranno, che non hanno alcuna intenzione di chiudere da nessuna parte e che torneranno a pieno regime ovunque nel nostro territorio dopo l'estate, covid permettendo.