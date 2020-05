Chiusura del campionato al nono posto per il Galli Terranuova

di Michele Bossini

I valdarnesi hanno chiuso con un bottino di venti punti





Al momento della dichiarazione di fine dei campionati causa Covid-19, quando mancavano sei turni al termine della stagione regolare, il Galli Terranuova con venti punti (dieci vittorie e dieci sconfitte) occupava il nono posto in serie C silver, non lontano dai play-off e nemmeno dai play-out in un campionato per tutta l'annata caratterizzato da una classifica corta.

I valdarnesi, prima dello stop ai campionati, avevano inanellato un tris di sconfitte, nell'ordine Libertas Livorno, Audax Carrara e Fucecchio, la loro ultima vittoria (83-79) era datata 9 febbraio ai danni del Costone Siena.