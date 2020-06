Istituto Mochi, la risposta della preside: "In questo momento di ripartenza ci sono priorità più importanti"

di Matteo Mazzierli

La dirigente scolastica dell'Istituto Mochi ha risposto al sindaco di Laterina Pergine riguardo la chiusura dell'anno scolastico e i centri estivi, chiedendo di trovare insieme soluzioni ottimali e funzionali per la comunità





Risponde tramite video, la dirigente scolastica Riccarda Garra, spiegando la propria posizione su centri estivi e l'ipotetico evento di chiusura dell'anno scolastico. Temi affrontati dal sindaco Simona Neri il giorno scorso e che ritiene fondamentali in questo particolare momento storico.

"Sostanzialmente, come pubblico ufficiale non mi sento di condividere questa scelta - afferma Garra sull'ipotetico evento di fine anno scolastico - evidentemente il Comune è sicuro di ciò che fa, ma non sono obbligata a condividerla. Soprattutto come pubblico ufficiale, in questo momento storico, non mi sento di assumere certe responsabilità. Non sono fatalista, ma dato che non siamo ancora al contagio zero, forse è il caso di essere prudenti. Se il Comune ha preso un'altra strada, va bene, ma non mi coinvolga, perché non voglio essere complice di questo evento, bellissimo, ma bellissimo in un altro momento."

La dirigente scolastica ha poi ribadito la natura e il contenuto delle proprie posizioni precisando alcuni punti tra cui la questione centri estivi. "Forse in questo momento ci sono priorità più importanti e dovremmo fare corpo per ripartire insieme. Non dobbiamo battibeccarci e trovare soluzioni funzionali e ottimali per la comunità con cui ripartire."

