Chiuse le agenzie di viaggio, riapriranno "quando saremo messi in grado di viaggiare in sicurezza"

di Monica Campani

53 agenzie della provincia di Arezzo, di cui 13 nel Valdarno aretino, hanno deciso di non riaprire e di farlo solo il 3 giugno





Hanno deciso di non riaprire fino al 3 giugno, quando cioè sarà possibile viaggiare anche tra regione e regione, e di creare un gruppo che possa rapportarsi costruttivamente con le Istituzioni. Nel grande mare delle incertezza le agenzie di viaggio stanno cercando di tornare a operare quando avranno risposte certe da fornire ai clienti. 53 agenzie della provincia aretina, così, hanno creato il gruppo agenzie di viaggio di Arezzo e provincia, 13 sono del Valdarno aretino: 7 di San Giovanni, 3 di Montevarchi, 2 di Terranuov a e 1 di Castelfranco Piandiscò.

Affisso sulla porta, rimasta chiusa, di ogni agenzia un cartello spiega i motivi della decisione che non vuol essere proprio una protesta da parte di chi nella crisi causata dall'emergenza sanitaria Covid-19 dovrà affrontare molte problematiche per ripartire ma soprattutto un atto di responsabilità verso coloro che comunque si affiderebbero alla loro attività.

"La responsabilità verso i clienti è e sarà la nostra priorità e, quando saremo messi in grado di viaggiare in sicurezza, saremo felici di potervi nuovamente accogliere nei nostri uffici con la nostra consueta professionalità Siamo fiduciosi che torneremo a viaggiare quanto prima in sicurezza".

53 agenzie, dunque, si sono unite per far sentire la propria voice e per avere una normativa sicura che permetta di dare certezze ai clienti e ai loro viaggi. Solo allora si sentiranno in grado di ripartire.