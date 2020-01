Chiassai e le battaglie 'di civiltà': "Bene l'Ospedale di primo livello, ora manca la chiusura di Podere Rota"

di Glenda Venturini

Dalla sanità ai rifiuti: le considerazioni di fine anno del sindaco di Montevarchi riguardano le "battaglie di civiltà", come quella per l'ospedale della Gruccia riconosciuto di primo livello. "Ora stop ai rifiuti da Firenze, e avviamo la discarica di Podere Rota verso la sua giusta bonifica e chiusura"





Da quella per l'Ospedale della Gruccia, fino alla discarica di Podere Rota: parla di "battaglie di civiltà" il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, commentando la chiusura del 2019 con la buona notizia per il presidio ospedaliero del Valdarno, riconosciuto di primo livello, ma fissando anche l'obiettivo di ottenere la chiusura definitiva della discarica terranuovese.

"Il 2019 è un anno storico perché è stata vinta la battaglia sulla difesa dell'ospedale della Gruccia - ha detto Chiassai - sono cinque anni che combatto per questo riconoscimento, e finalmente la Regione ci ha dato ascolto. Ma attenzione, non può essere da parte loro solo una carta da spendere in campagna elettorale: vigileremo affinché i servizi, i posti letto e le risorse per personale e struttura vengano messi concretamente".

"Ci manca però - aggiunge il sindaco - una battaglia fondamentale per il Valdarno, quella della chiusura definitiva di Podere Rota. Il territorio e le comunità hanno già dato, hanno già vissuto tutte le conseguenze della presenza dell'impianto. Ora è il momento di dire stop ai rifiuti dall'area di Firenze e quindi avviare la discarica alla sua giusta chiusura, con la bonifica. Abbiamo già presentato in Ato questa richiesta ed è stata accolta: ci aspettiamo ora che la Regione ascolti questa istanza che viene dal territorio, perché si parla di salute e di sfruttamento del territorio, che ormai ha superato il limite".