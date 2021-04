Chiara Castrucci nominata responsabile trofei femminili del settore minibasket

di Michele Bossini

Incarico di prestigio per l'esperta istruttrice tesserata per il Terranuova Basket



Prestigioso incarico per Castrucci (nella foto al centro)

Incarico di prestigio per Chiara Castrucci, esperta istruttrice tesserata per il Terranuova Basket che è stata nominata responsabile dei trofei femminili del settore minibasket per la Toscana.