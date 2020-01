Centro di raccolta per ingombranti aperto anche la domenica. L’Assessore Salvi: "Possibilità in più per differenziare"

di Glenda Venturini

Montevarchi è il primo Comune ad estendere l’orario del servizio: dal 2 febbraio il centro al bivio per Caposelvi sarà aperto anche la domenica mattina. L'assessore Angiolo Salvi sottolinea l'importanza di ampliare così questo servizio





Il Centro di raccolta degli ingombranti di Montevarchi, situato al bivio per Caposelvi lungo la ex Regionale, sarà aperto anche la domenica mattina. Il Comune di Montevarchi è il primo in Valdarno ad estendere gli orari del servizio includendo anche la domenica mattina, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e cercare di fornire un servizio in più per contrastare il fenomeno degli abbandoni.

“Questa - spiega l'assessore all'ambiente Angiolo Salvi - è una possibilità in più che l’Amministrazione comunale offre alla popolazione per contribuire a differenziare responsabilmente e correttamente favorendo una gestione virtuosa dei rifiuti. A breve, inoltre, il centro di raccolta sarà informatizzato e fruibile anche con le tessere 6Card. Quando la tariffazione puntuale sarà attiva, anche il conferimento degli ingombranti rappresenterà una voce importante per l’abbattimento della tariffa”.

Dal 2 febbraio, dunque, il Centro di raccolta sarà aperto anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 12.30. La struttura manterrà poi gli altri orari consueti di apertura al pubblico: il lunedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30; il martedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00; il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Possono essere conferite qui diverse tipologie di rifiuto: ingombranti come poltrone, divani e materassi, mobili; apparecchiature elettriche ed elettroniche come televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon; rifiuti metallici quali reti da letto, telai di bicicletta e scaffali; farmaci scaduti; pile e batterie; olio alimentare e minerale esausto; sfalci e potature; vernici; pneumatici.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800.127.484 o scaricare 6APP, l’app di Sei Toscana. Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli sfalci e potature resta comunque sempre attivo: per prenotarlo, è possibile chiamare il numero verde gratuito di Sei Toscana 800.127.484, oppure prenotare online sul sito internet di Sei Toscana.

L’Amministrazione comunale di Montevarchi ricorda inoltre che l’accesso al centro di raccolta è gratuito, ed è consentito sia alle utenze domestiche, cioè i cittadini residenti o domiciliati nel comune, ma anche per non residenti che sono detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale; sia alle utenze non domestiche, ovvero attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede nel comune di Montevarchi, ma solo per la parte dei rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati e che non siano provenienti dalla principale attività produttiva.