Centri Estivi 2021, aperte le iscrizioni per i bambini dai 3 agli 11 anni

di Glenda Venturini

I centri estivi organizzati dal comune di Castelfranco Piandiscò sono destinati sia ai bambini della scuola dell'infanzia che a quelli della scuola primaria





Sono aperte le iscrizioni per i Centri Estivi organizzati dal Comune di Castelfranco Piandiscò che si svolgeranno nel mese di luglio, nel rispetto della sicurezza di tutti i bambini. I centri estivi sono rivolti ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (dai 3 agli 11 anni) e si svolgeranno presso la Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo Don Milani di Piandiscò e presso la Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” di Castelfranco di Sopra.

Due i turni disponibili: dal 5 al 16 luglio e dal 19 al 30 luglio. L'orario è dalle ore 8:30 alle 12:30 per i bambini della Scuola dell’Infanzia e dalle 8:00 alle 16:00 per la Scuola Primaria. I costi saranno di 75 euro per i bambini dai 3 ai 5 anni e di 110 euro per i bambini dal 6 agli 11 anni. Previsto il pranzo per i bambini della scuola primaria e il trasporto con lo scuolabus per chi risiede nei centri abitati diversi dalla sede di svolgimento del centro estivo.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Castelfranco Piandiscò e le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 giugno.