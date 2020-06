Centri estivi: via alla seconda finestra di iscrizioni. Mugnai: "Un'offerta aggiuntiva di ben due settimane"

di Matteo Mazzierli

Online fino alle 13,30 del 29 giugno le richieste per le attività dal 13 luglio al 7 agosto per la fascia 3-17 anni. Inoltre, fino a giovedì è possibile scegliere due centri aggiuntivi attivati per la fascia 3-5 anni





Parte oggi e rimarrà aperta fino alle 13.30 del 29 giugno la seconda finestra di iscrizioni online ai centri estivi comunali per il periodo dal 13 luglio al 7 agosto, che riguarderà bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni.

Inoltre, per la fascia 3-5 anni, sarà possibile iscriversi da oggi e fino alle 23,59 di giovedì 18 giugno in due centri estivi aggiuntivi, che saranno attivati dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 luglio al 10 luglio.

“Grazie al lavoro degli uffici comunali, che in tempi record sono riusciti sia a predisporre le procedure amministrative sia a coordinarsi con gli organizzatori e, soprattutto, ad attivare le procedure online e a stilare le successive graduatorie degli ammessi - commenta la sindaca Giulia Mugnai - oggi siamo riusciti a partire con i primi 10 centri estivi, che fino al 10 luglio accoglieranno bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Quest’anno il lavoro è stato più articolato del solito e, prima di poterlo concretizzare, abbiamo dovuto attendere le linee guida nazionali a tema legate al contenimento del contagio da Coronavirus."

"Inoltre, per agevolare le famiglie, abbiamo lavorato per consentire l’iscrizione a cifre sostenibili scegliendo, come Comune, di coprire interamente sia i costi delle assicurazioni che il servizio mensa - continua Mugnai - Per evitare poi che le nuove spese di sanificazione e di pulizia previste dalle linee guida anti-Covid gravassero sulle realtà territoriali che organizzano i centri estivi, abbiamo scelto di coprirli interamente come Comune, in modo da contribuire anche con questa operazione a tenere basse le rette. Rette che, da quanto appreso da quotidiani nazionali, sono più che raddoppiate in tutta Italia proprio a causa dall’aumento dei costi dettato dalle sanificazioni e dal personale aggiuntivo da impiegare. Ricordo, infatti, che le linee guida parlano di un rapporto bimbo-operatore di 1 a 5 sotto i 6 anni, 1 a 7 dai 6 agli 11 e 1 a 10 sopra i 12 anni”.

“Si tratta di un’offerta aggiuntiva di ben due settimane – spiega la sindaca Mugnai –, che abbiamo attivato su richiesta delle famiglie e grazie alla disponibilità di due realtà territoriali, che sono il Centro Internazionale di Loppiano e la Tana dei Folletti, che colgo l’occasione di ringraziare insieme ai dipendenti comunali che in questi giorni hanno lavorato incessantemente per consentire alle famiglie di vedersi erogare il servizio già da oggi, partito per oltre il 70% dei richiedenti”.

Qui le nuove iscrizioni, che anche in questo caso si possono effettuare solo online, e il dettaglio dell'offerta.