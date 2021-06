Cena della vittoria, aperte le iscrizioni

di Michele Bossini

La promozione sarà festeggiata con una cena fra piazza Varchi e via Roma





La società Aquila Montevarchi invita tutti i montevarchini e tifosi rossoblù, venerdì 25 giugno dalle ore 20 alla cena della vittoria, che si terrà in piazza Varchi e via Roma (il prezzo è di 25 euro a persona, i bambini fino a dieci anni 15 euro).

Sarà un momento per festeggiare tutti insieme un’impresa incredibile, ma anche per ritrovarsi e ripartire dopo tutto quello che la pandemia ha tolto. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro mercoledì 23 giugno o collegandosi al sito della società, recandosi presso la sede, presso l'Associazione Memoria Rossoblù, il Bar Giglio e il Bar Stadio.