Celeste Pampaloni è campionessa regionale Fidal prove multiple

di Michele Bossini

Il trono regionale è arrivato con 2918 punti





L'atleta della "Polisportiva Rinascita Montevarchi" Celeste Pampaloni si è laureata campionessa toscana categoria juniores prove multiple.

Nel fine settimana a Firenze si è svolto il campionato regionale di prove multiple e Pampaloni, dopo la cinque prove in programma (60 metri a ostacoli, getto del peso, salto in lungo, salto in alto e 800 metri piani) con 2918 punti è riuscita a laurearsi campionessa toscana.