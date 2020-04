Cavriglia: le mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana verranno consegnate a domicilio

di Martina Giardi

Le mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione saranno consegnate a domicilio per evitare assembramenti nei pressi delle farmacie.





Il Comune di Cavriglia, a partire dai prossimi giorni, distribuirà le mascherine della Regione Toscana direttamente a casa dei cittadini. Lo scopo è quello di evitare assembramente davanti alle farmacie. I volontari della Misericordia lasceranno le mascherine nelle cassette della posta di tutte le case. Non sarà dunque necessario recarsi in farmacia per ritirarle.

In questi giorni sta partendo la prima consegna, già precedentemente programmata, della fornitura comunale delle mascherine. Dalle prossime settimane poi arriveranno nelle vostre case anche tutte le altre fornite dalla Regione.