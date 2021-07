Cassonetti pieni, i residenti della zona di via Montenero: "Qui troppi disagi"

di Glenda Venturini

La segnalazione da una famiglia di Montevarchi: nella zona fra via Montegrappa e via Montenero è stata rimossa anche un'isola ecologica





Arriva dalla zona tra via Montenero e via Montegrappa, a Montevarchi, l'ennesima segnalazione di disagi in merito alla raccolta rifiuti. Sono stati i residenti della zona a scattare la foto, sabato scorso.

"Vorremmo segnalare che qui è stata tolta un'isola ecologica (di fronte al meccanico in via Montenero, riducendo la quantità di raccolta; i cassonetti hanno la bocca piccola e comunque non confacenti con le esigenze degli utenti della zona; lo svuotamento dei cassonetti non è frequente come dovrebbe".

"La TARI, non proprio economica, la paghiamo regolarmente - concludono i residenti - e crediamo che ripristinare il servizio che funzioni sia il minimo che i cittadini si aspettano dall'amministrazione.".