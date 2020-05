Cassa di espansione di Valdilago: in consiglio comunale approvata la convenzione con RFI

di Monica Campani

L'argomento è stato discusso in consiglio comunale a Montevarchi





Il consiglio comunale di Montevarchi ha approvato la proposta di deliberazione che autorizza l'amministrazione a siglare la convenzione con Rete ferroviaria italiana per gli interventi da effettuare in prossimità della linea ferroviaria Firenze-Roma connessi alla realizzazione della cassa di espansione sul borro Valdilago

La realizzazione della cassa di espansione di Valdilago è opera indispensabile per la messa in sicurezza dell’abitato di Levanella e dele sue importanti attività produttive, ma anche per l’edificazione della nuova scuola Primaria, nell’area già individuata, e per lo sblocco dei 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica che da tempo aspettano di essere assegnati agli aventi diritto. La spesa di 1 milione e 745mila euro è coperta, in gran parte, da un finanziamento ottenuto grazie all'inserimento del progetto nel Rendis, il Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo, che ha permesso di ottenere fondi direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, pari a 1 milione e 347mila euro. La parte restante è a carico del Comune.

La delibera dà di fatto il via libera ai lavori che verranno realizzati su terreni di RFI, il cui possesso è stato concesso all'Amministrazione comunale. L'opera era ferma da anni: i primi interventi appena abbozzati si bloccarono tra il 2010 e il 2011. Il Comune subentrò e nel 2019 ottenne i fondi dal Ministero e approvò il progetto esecutivo. Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori. Sempre nel mese di marzo RFI ha autorizzato "per quanto di competenza, il Comune di Montevarchi a costruire ed a mantenere secondo le disposizioni della Regione Toscana contenute nel Decreto Dirigenziale n.2029 del 14/02/2020 (allegato n.4) le opere previste nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.271 del 23.12.2019" e "L’occupazione temporanea e definitiva di aree ferroviarie per la realizzazione della cassa di espansione".

L'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato ha fatto il punto della situazione: "La delibera autorizza l'Amministrazione alla firma della convenzione con Rete ferroviaria italiana. L'opera doveva essere realizzata da privati, l'Amministrazione è subentrata successivamente. Le aree sono nella piena disponibilità del Comune che ne ha il possesso".

Il consigliere Francesco Maria Grasso, Montevarchi democratica, è intervenuto più volte per sapere il valore economico dei terreni, se sia stato già redatto un rogito, se il Comune fosse già titolare dei terreni. "Ero pronto a votare a favore dopo però il rogito notarile con i lottizzanti. E' necessario il rogito, che il giudice tutelare autorizzi la vendita e che il consiglio comunale approvi".

Nel dibattito è entrato anche il segretario comunale, Angelo Capalbo: "La convezione dà l'autorizzazione ad eseguire i lavori. Con l'atto RFI autorizza il Comune di Montevarchi a costruire e a mantenere le opere. Il Comune ha comunque ottenuto le autorizzazioni per gli interventi nel giugno 2019 con la cessione dell'area. Il Comune ne ha il possesso e quindi ha titolo per eseguire i lavori".

Il sindaco Chiassai ha ribadito l'avvenuta "messa in proprietà" in favore del Comune, e ha sottolineato che la procedura è del tutto normale e che la compensazione avverrà dopo il collaudo.

Hanno espresso perplessità la consigliera Francesca Neri, Pd, che ha parlato di procedura non lineare e il consigliere Carlo Norci, Movimento 5 Stelle. FabIo Camiciottoli, Avanti Montevarchi, ha invece parlato dei riflessi economici dell'operazione per la bonifica bellica, le cessioni delle aree e i passaggi di proprietà.

La delibera è stata approvata con 9 voti a favore della maggioranza, i 2 contrari di Avanti Montevarchi, e la non partecipazione al voto degli altri consiglieri. L'opera attesa da anni adesso ha il via libera.