Cassa di espansione di Valdilago, approvato il progetto esecutivo: opera da 1 milione e 700mila euro

di Glenda Venturini

Il via libera è arrivato lo scorso 23 dicembre, con una delibera di giunta. Il comune di Montevarchi ha ottenuto per quest'opera, ferma da anni, un finanziamento da 1 milione e 350mila euro dal Ministero





Significativo passo in avanti per la cassa di espansione di Valdilago, a Levanella, nel comune di Montevarchi: nell'antivigilia di Natale, lo scorso 23 dicembre, la giunta Chiassai ha infatti approvato il progetto esecutivo dell'opera, mettendo a posto un ulteriore tassello per far partire finalmente i lavori, fermi da anni.

Un primo intervento nell'area fu abbozzato, infatti, fra il 2010 e il 2011: la realizzazione della cassa di espansione era in carico ai privati realizzatori del comparto adiacente, ma poi l'opera si bloccò, anche in seguito alla modifica delle normative in materia. Ed è dovuta intervenire l'Amministrazione comunale per sveltire le procedure e rimettere in carreggiata la progettazione, oltre che per individuare i fondi necessari.

Secondo quanto previsto nel progetto esecutivo, infatti, la cassa di Valdilago avrà un costo di 1 milione e 740mila euro: di questi, però, la maggior parte sono coperti da un finanziamento ottenuto grazie all'inserimento del progetto nel Rendis, il Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo, che ha permesso di ottenere fondi direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pari a 1 milione e 350mila euro. Il Comune è gà pronto a coprire la sua parte, con stanziamenti a bilancio.

L'ufficialità dei fondi è arrivata a novembre, e nel giro di un mese dunque Palazzo Varchi ha portato a termine le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo. Ora la strada è avviata per la gara e l'affidamento dei lavori.