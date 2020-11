#CasaMasaccionline Back to the Future_expanded reality: l'arte ai tempi della pandemia

di Martina Giardi

#CasaMasaccionline Back to the Future_expanded reality è il progetto che attraverso una terza dimensione riproduce lo spazio, il percorso espositivo, arte, documenti e materiali d’archivio. Un passo verso la digitalizzazione





#CasaMasaccionline Back to the Future_expanded reality inaugura una nuova stagione per l’arte contemporanea: la possibilità di visitare spazi ed esposizioni attraverso un’esperienza di realtà aumentata in 3D sulla piattaforma My.Matterport. È un progetto realizzato nell’ambito di Toscanacontemporanea2020, promosso dalla Regione Toscana, e attuato dalla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana / Centro Pecci, per il sostegno a progetti di innovazione tecnologica afferenti i linguaggi delle arti visive contemporanee.

La realtà digitale in 3D, navigabile online, di Casa Masaccio è stata realizzata dalla start up milanese Djungle, esperta in opportunità di navigazione virtuale e ricerca di nuovi linguaggi comunicativi per espandere i confini del web. Il progetto del museo sangiovannese si compone di due display aumentati, navigabili sulla piattaforma Matterport, che agiscono su due piani paralleli accogliendo i visitatori con un palinsesto di attività online e offline. I palinsesti sono stati costruiti su due esposizioni, a cura di Rita Selvaggio.

La prima “…per non restare immobili” di Cinzia Ruggeri - inaugurata il 12 settembre 2020 e conclusasi l’8 novembre e ancora visitabile virtualmente sulla piattaforma Metterport, sui social media e mediante le newsletter del museo. La seconda “Jean-Marie Straub e Danièle Huillet: i film e i loro siti”, prima esposizione in un’istituzione italiana dei due registi francesi, sarà inaugurata digitalmente il prossimo 29 novembre 2020 con una conversazione on line in streaming tra Jean-Louis Raymond e Rita Selvaggio curatori dell’esposizione e sarà visibile fino al 31 gennaio 2021 sulla piattaforma My.Matterport, sui canali social , sul sito web di casamasaccio.it e attraverso le newsletter aumentate del museo.