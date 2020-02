Carta d’identità, tessera sanitaria e busta paga false: arrestato dai carabinieri

di Monica Campani

Intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Figline Valdarno





I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Figline Valdarno hanno arrestato un 22enne, di Napoli, con precedenti, per possesso e fabbricazione di carta d'identità, tessera sanitaria e busta paga false.

Durante un servizio di controllo della circolazione stradale in via Fiorentina a Figline i carabinieri hanno fermata una Fiat 500 X, risultata a noleggio, con a bordo due uomini. Il giovane passeggero, apparso nervoso, ha mostrato una carta di identità palesemente falsa ed apparentemente rilasciata dal Comune di Montevarchi. Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di sequestrare anche una tessera sanitaria ed una busta paga in possesso del giovane che riportavano le stesse false generalità.