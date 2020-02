Carabinieri e guardia di finanza controllano il territorio

di Monica Campani

Intervenute 15 auto dei carabinieri e della guardia di finanza delle compagnie di San Giovanni. Tanti i controlli e i provvedimenti presi





Una vasta operazione di controllo del territorio è stata organizzata la scorsa notte dalle forze dell'ordine. Sono state impegnate 15 autovetture dei carabinieri e della guardia di finanza delle compagnie di San Giovanni. Ha partecipato anche un’unità cinofila dei carabinieri cinofili di Firenze, specializzata nella ricerca di stupefacenti. Controllati 91 mezzi, 171 persone, eseguite 3 perquisizioni, delle quali due domiciliari.

Dal dispiegamento degli interventi sono stati interessati tutti i comuni del Valdarno. "Sono state monitorate e filtrate le vie di accesso ai principali centri, con posti di controllo effettuati, quasi sempre, nel doppio senso di marcia - spiegano dal comando provinciale di Arezzo dell'arma dei carabinieri - In particolare, il dispositivo è stato dispiegato su Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Bucine, Ambra, Cavriglia, Terranuova Bracciolini e Castelfranco Piandiscò. Le attività della guardia di finanza, oltre a monitorare la normale circolazione stradale, sono state orientate anche verso i compiti prettamente d’istituto, quali il controllo di automezzi di notevole cilindrata".

Carabinieri e finanzieri hanno controllato quattro locali pubblici e scoperto un lavoratore in nero. Anche l’unità cinofila dei carabinieri ha verificato i locali commerciali, senza però individuare la presenza di stupefacenti.

Passate al setaccio alcune aree ritenute più sensibili, come il centro storico di Montevarchi, la zona della stazione ferroviaria e i loggiati di piazza Vittorio Veneto, con il controllo capillare di tutti i presenti, identificati e controllati con l’unità cinofila. Sotto osservazione anche le aree valdarnesi dove vi sono i locali della “movida”: tre persone sono state denunciate perché trovate alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso del servizio è stato inoltre arrestato un albanese, già affidato in prova ai servizi sociali, per il quale l’autorità giudiziaria aveva disposto l’aggravamento della misura attuale con la custodia cautelare in carcere. Segnalato alla Prefettura un giovane del luogo, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Sono state inoltre elevate alcune contravvenzioni al codice della strada, per diverse violazioni.