Capodanno, stop ai botti e alle bevande in bottiglia nel centro storico: il sindaco firma l'ordinanza di divieto

di Glenda Venturini

Silvia Chiassai Martini ha firmato l'ordinanza che regolamenta il consumo di bevande e l'utilizzo di articoli pirotecnici nella notte di capodanno: ecco in quali zone sarà in vigore





Niente botti o fuochi d'artificio, stop anche al consumo di bevande in bottiglie e lattine: è il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco Silvia Chiassai Martini in vista della notte di Capodanno, e che riguarda nello specifico il centro storico di Montevarchi e alcune zone sensibili, come quella della Casa di riposo oppure l'area davanti all'Ospedale.

L'ordinanza, sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura di Arezzo con l'obiettivo di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione dei festeggiamenti di fine anno, introduce, nelle aree pubbliche maggiormente frequentate, il divieto di consumo di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine ed il divieto di utilizzo di ogni tipo di prodotto pirotecnico o fuoco d'artificio.

Nello specifico, dalle ore 20.00 del 31.12.2019 e fino alle ore 4.00 del 01.01.2020, l'ordinanza prevede: