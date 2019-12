Capodanno 2020, il sindaco: "Limitiamo il più possibile l’uso dei botti”

di Monica Campani

Il Sindaco di Rignano sull’Arno Daniele Lorenzini invita i cittadini ad un uso consapevole dei fuochi pirotecnici





Capodanno 2020: il Sindaco di Rignano sull’Arno Daniele Lorenzini invita i cittadini all’uso consapevole dei fuochi pirotecnici per il rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente circostante. “Come ogni anno, in prossimità del Capodanno, rinnovo l’appello alla sensibilità dei nostri cittadini affinché limitino il più possibile l’uso dei botti”.

Per l’occasione il sindaco evidenzia, in particolare, il divieto assoluto dei fuochi illegali acquistabili al di fuori dei circuiti ufficiali e quello dell’uso al chiuso o vicino a luoghi sensibili e alle abitazioni.

“Il Capodanno, infatti, deve essere un’occasione di allegria e non di pericolo, la sensibilità dei nostri cittadini è molto alta e sono sicuro che la nostra azione di sensibilizzazione possa portare a un uso consapevole e limitato affinché i soggetti più deboli non soffrano per l’abuso di pochi: San Silvestro va vissuto con gioia senza generare situazioni di pericolo agli altri e di paura per i nostri amici animali. Il nostro obiettivo collettivo è quello di festeggiare il 2020 all’insegna del divertimento tutelando le persone, rispettando gli animali e salvaguardando l’ambiente intorno a noi”.